بلدية بنغازي تستعد لإنشاء مرصد حضري للمدينة

العنوان-بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي أنها شاركتفي مؤتمر إعادة الإعمار بمدينة بنغازي بورقة بعنوان “ قواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية ” والتي قدمت من خلال إدارة تقنية المعلومات والتي أعدتها م/ لمياء عبد الحفيظ الغرياني مدير إدارة تقنية المعلومات بالبلدية ، حيث تمحورت الورقة حول العمل الذي تقوم به البلدية لإعداد قواعد بيانات جغرافية شاملة لجميع القطاعات تمهيدا لإنشاء مرصد حضري للمدينة.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي لإعادة أعمار مدينة بنغازي قد اختتم يوم أمس الأثنين والذي استمر على مدار ثلاث أيام والذي يهدف إلى وضع رؤية العلمية لإعادة الإعمار بمدينة بنغازي من خلال تلاقي الخبراء والمختصين فى مجالات الإعمار والتنمية المستدامة مع المؤسسات والهيآت والقطاعات بالدولة ورجال الاعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء و الأكاديميين .

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