ننشر تطورات الأوضاع العسكرية في درنة

شهد المحور الجنوبي والشرقي لمدينة درنة أمس الاثنين معارك طاحنة حيث تقدمت قوات الجيش باتجاه مصنع الدقيق بمنطقة الفتائح ووادى بنت وتمت السيطرة عليهم بالكامل وسط تراجع الإرهابيين بدرنة الى داخل المدينة

وقال معاون آمر سرية الأبرق مشاة، صلاح بو طبنجات، في تصريح خاص لـ” المتوسط” اليوم الثلاثاء إن مدينة درنة تشهد هدوء حذر يتخلله مناوشات خفيفة في مناطق القتال.

وفي غضون ذلك أعلن المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبرة، في اتصال هاتفي مع ” المتوسط” تقدم قوات الجيش بمحور الحيلة باتجاه كسارة ساسى بسيدي عزيز ومفترق الحيلة وتم الاشتباك معهم وسط خسائر في العتاد والاروح في صفوف الارهابيين وتم استهداف مجموعة من الارهابيين بوادى الشواعر بالمدفعية الثقيلة ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية حيث تمكنت القوات المسلحة من تدمير العديد من آليات والمدرعات والدبابات للإرهابيين ومقتل وجرح العديد منهم ولازالت قوات الجيش متمسكة بالمواقع التي سيطرة عليها مع سقوط أربع شهداء من القوات المسلحة وهم، الشهيد محمد عطية الجازوي من مرتوبة ، والشهيد محمد فوزي الساقزلي من طبرق، والشهيد أحمد حسين الرفادي من التميمي، والشهيد محمد فرج الغماري من الابيار

وأصيب أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي خلال مواجهات مع القوات المسلحة في منطقة الفتائح بالمدينة.

وأفاد مراسلنا، بأن الإرهابي يدعي ( فرج أحمد نصيب الغيثي ) اصيب بإصابة خطيرة جراء ” شظيه ” أثناء المواجهات التي دارت مع وحدات استطلاعية لدي القوات المسلحة

