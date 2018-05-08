مقتل شاب تونسي على يد مختطفيه في ليبيا

أكدت وسائل إعلام تونسية قيام مجموعة ليبية مسلحة بقتل شاب تونسي يدعى سيف الهرمي أصيل معتمدية فرناية من ولاية جندوبة، بعد اختطافه منذ أيام ومطالبة مشغله بفدية مالية بقيمة 30 ألف دينار ليبي.

وبحسب ما أوردت إذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء، نقلا رواية شقيق الضحية المقيم معه في ليبيا فقد تمّت تصفية الشاب التونسي رميا بالرصاص، وأن القتيل كان قد انتقل منذ أشهر للعمل بليبيا.

وأضافت الإذاعة أن جثمان القتيل سيصل عشية اليوم إلى مسقط رأسه بعد أن تمت تصفيته الأسبوع الماضي في ليبيا.

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