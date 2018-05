آمر المنطقة العسكرية طبرق يزور جرحى القوات المسلحة فى طبرق الطبي

المتوسط:

زار آمر المنطقة العسكرية طبرق اللواء عمر المسماري اليوم الثلاثاء، جرحى القوات المسلحة فى مركز طبرق الطبي للاطمئنان عليهم.

وقال مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي اليوم الثلاثاء، فى تصريحات صحفية إن 13 جريحا من جرحى القوات المسلحة العربية الليبية متواجدين في المركز وحالتهم مستقرة، محذرا من نقص الإمكانيات في المركز الطبي، مطالبًا بضرورة تأمين مركز طبرق الطبي من قبل الأجهزة الأمنية في المدينة.

وأشار مدير المركز، إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية بحضور عميد البلدية قد عقدوا اجتماعا لبحث الإماكانيات، وقد تعهدوا بتوفير النواقص.

يذكر أن أحد جرحى القوات المسلحة من منطقة الأبيار توفي ليلة أمس في مركز طبرق الطبي بعد إصابته في محور الفتايح خلال الاشتباكات ضد الجماعات الإرهابية على أطراف مدينة درنة.

