الشراكة الليبية الإيطالية.. توطين التكنولوجيا

خاص

أكد محمد احمد المقهور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في ايطاليا في تصريح خاص ” للاقتصادية ” علي رغبة الشركات الايطالية من الاستثمار في ليبيا كون ليبيا تمثل لإيطاليا شريكاً وبلداً هاماً على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية.

ورأي ان اللقاءات الثنائية بين رجال الاعمال الليبيين والايطاليين من شأنها ان تعزز علاقات التعاون إضافة إلى أنه تمثل فرصة للشركات الايطالية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الليبي وإقامة شراكات حقيقية مع الشركات الليبية منوهًا بسعي ليبيا ممثلة في القطاعين الحكومي والخاص إلى توفير قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الليبي من خلال تعميق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات وليس في مجال النفط والغاز فقط.

واشاد ” المقهور ” بدور بعض الشركات الايطالية في ليبيا وفي مقدمتهم ” شركة ايني للنفط والغاز ” التي تعتبر من الشركات التي واصلت العمل في ليبيا رغم كل الظروف الامنية.

ويعد الغاز أهم السلع الصادرات الليبية إلى ايطاليا فيما تعد والأجهزة والمعدات الكهربائية والادوية والأجهزة الطبية من أهم السلع التي تستوردها ليبيا من ايطاليا.

وحرصت ليبيا وايطاليا على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية لخدمة مصالح البلدين حيث أبرمت في عام 2008 معاهدة الصداقة الليبية الايطالية التي حددت الاطار القانوني للتعاون الاقتصادي والثقافي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية