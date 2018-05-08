سبها تعاني نقص المحروقات

خاص

ترتفع أسعار المحروقات في السوق السوداء في مدينة سبها وضواحيها جراء قفل بعض محطات توزيع الوقود وهو ما أجبر المواطنين على الانتظار في صفوف لساعات خارج محطات الوقود.

وتعاني سبها من نقص الوقود منذ حوالي ثلاثة سنوات رغم تصريحات المسؤولين المستمرة بقرب انتهاء الأزمة، هذا وتسبب النقص في زيادة سعر البنزين في السوق السوداء بمعدل تراوح سعر اللتر الواحد بين (1.25 – 1.75 ) مقارنة بالسعر الرسمي 0.150 درهم في محطات الوقود.

وأوضحت شركة البريقة لتسويق النفط بأنه قد تم ارسال شحنتي وقود خلال شهر ابريل الماضي قوام كلا منهما 700 ألف لتر من الوقود من مستودع مصراته بعد أزمة خانقة أربكت سير الحياة داخل المدينة.

ورغم ان غالبية المحطات تستلم في حصصها من البنزين إلا ان المشكلة مازالت قائمة حيث حمل المواطن حسام واقو اصحاب محطات الوقود مسؤولية الازدحام نظرا لأقفال المحطات لأيام وعدم الالتزام بتوزيع الكميات المخصصة لهم معتبرا ان شركة البريقة وفرت كميات فوق حدود الاستهلاك قال حسن دياب صاحب محطة وقود ما يربك عملية توزيع الوقود هو انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة الي جانب المشاكل المتكررة بين المواطنين والتي في اغلبها تكون مسلحة.

من جهتهم يؤكد المسؤولون في البلدي سبها أن الأزمة ستحل قريبا عازين إياها إلى سوء الوضع الامني في الطرق ما بين سبها وغيرها من المدن.

وجاء نقص الوقود في سبها في وقت يعاني فيه الاقتصاد الليبي ارتفاعا في معدلات التضخم ونقص حاد في السيولة النقدية.

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