جندي ومدني حصيلة شهداء الهجوم الإرهابي على بوابة الـ 90 شرق سرت

سرت 08 مايو 2018 (وال)- استشهد جندي من القوات المسلحة ومدني وإصابة أربعة آخرين اليوم الثلاثاء، في تفجير انتحاري استهدف بوابة الـ 90 شرقي بلدية سرت .

هذا وقدأسفر التفجير الانتحاري عن استشهاد جندي ومدني وإصابة 4 آخرين لدى مرورهم عبر البوابة التي تتمركز فيه كتيبة 115 مشاة التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى والتابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية .

يُشار إلى أن بوابة الـ 90 تقع شرقي بلدية سرت، كانت قد تعرضت إلى استهداف إرهابي مماثل في 10 فبراير الماضي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري ليبي يكنى بأبي عادل الأنصاري، وتبناه حينها تنظيم داعش الإرهابي . (وال- سرت) ر ت

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