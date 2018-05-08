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40 طن من البضائع الورية في طريقها لميناء بنغازي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

أبحرت صباح اليوم من ميناء اللاذقية أربع شحنات، حمولة كل واحدة 40 طن، باتجاه ميناء بنغازي البحري .

وأكدت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي فرع بنغازي “فوزية الفرجاني” أن الشحنة، والتي من المنتظر وصولها إلى ميناء بنغازي للمشاركة بمعرض صنع في سوريا والذي ينظم لأول مرة في المدينة ، هي عبارة عن سلع غذائية وملابس ومنظفات ومستلزمات منازل مصنعة في سوريا .

وأضافت “الفرجاني” أن تلك السلع ستعرض بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، معلنة في الوقت نفسه أن هذا المعرض هو بداية لمعارض قادمة من أجل الدفع بالعملية الاقتصادية بالمدينة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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