40 طن من البضائع الورية في طريقها لميناء بنغازي

العنوان-بنغازي

أبحرت صباح اليوم من ميناء اللاذقية أربع شحنات، حمولة كل واحدة 40 طن، باتجاه ميناء بنغازي البحري .

وأكدت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي فرع بنغازي “فوزية الفرجاني” أن الشحنة، والتي من المنتظر وصولها إلى ميناء بنغازي للمشاركة بمعرض صنع في سوريا والذي ينظم لأول مرة في المدينة ، هي عبارة عن سلع غذائية وملابس ومنظفات ومستلزمات منازل مصنعة في سوريا .

وأضافت “الفرجاني” أن تلك السلع ستعرض بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، معلنة في الوقت نفسه أن هذا المعرض هو بداية لمعارض قادمة من أجل الدفع بالعملية الاقتصادية بالمدينة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية