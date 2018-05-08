السلاك يؤكد تواصل التحقيقات لكشف هجوم طرابلس الإرهابي

تواصل لجنة التحقيق الخاصة بكشف ملابسات الهجوم الإرهابي على المفوضية العليا للانتخابات، تحقيقاتها المكثفة بمتابعة ملف القضية للكشف عن ملابساته.

وأكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد السلاك، خلال مؤتمر صحافي، أنه “بالتوازي مع التحقيقات التي تتم بمتابعة من رئيس المجلس فائز السراج، ووزير الداخلية تتم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لحماية مقر المفوضية العليا للانتخابات”.

مشيرا إلى أن “السراج أكد على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تعرقل المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات، مع التشديد على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري”

ومن الجانب المالي، أكد السلاك، تحويل وزارة المالية مرتبات أشهر (يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل) إلى المصرف المركزي، وذلك بمختلف القطاعات الحكومية على مستوى ليبيا بالكامل… (شرقا وغربا وجنوبا.)

وفيما يتعلق بملف الفساد، أفاد السلاك، أن “رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أصدر تعليماته لفتح تحقيق في اتهامات بالفساد طالت عددا من المسؤولين للتحقق منها واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيالها، إن ثبتت، مع التأكيد على دعمه لجهود مكافحة الفساد” على حد قوله.

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