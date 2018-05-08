الملتقى الوطني الليبي ينعقد في سبها بعد وقف قبائل التبو لإطلاق النار

عقد الملتقى الوطني الليبي، أعماله اليوم الثلاثاء، في مدينة سبها لإعطاء الفرصة الكاملة لليبيين للمشاركة في تقرير مصير بلادهم.

من جانبه طالب مجلس قبائل التبو بإفساح المجال لسكان مدينة سبها للمشاركة بفاعلية في الملتقى الوطني الليبي لأبداء أراءهم في القضايا المطروحة ، مؤكدين على أن الحوار يعد الحل الأمثل للأزمة الليبية.

و ثمن الملتقى الوطني الليبي، في تغريده له على حسابه في تويتر بيان مجلس قبائل التبو الذي أعلن فيه أمس الاثنين، بوقفه الفوري لإطلاق النار فيما عدا حالات الدفاع عن النفس للتنسيق وإنهاء الأزمة بالمدينة.

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