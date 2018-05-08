الكتيبة 519 مشاة اجدابيا تحذر المواطنين

حذرت الكتيبة 519 مشاة، المتمركزة علي الطريق الصحراوي اجدابيا طبرق، جميع المواطنين المسافرين من اجدابيا طبرق والعكس من رمال زاحفه وكثبان رملية علي الطريق المعبد ابتدءا من وادي ساونو.

وأوضحت الكتيبة، أن الرمال تكون خفيفة ومتوسطة إلي مسافة 78 كم من اجدابيا، مشيرا إلى أن الطريق مغلقة تماماً عند كيلو 80 و 84 و 85 و 90 كم من اجدابيا نتيجة العوامل الجوية الأيام الماضية وسببها الرياح الشمالية المحملة بالأتربة، لذلك وجب التنويه لأخذ الحيطة والحذر للمسافرين.

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