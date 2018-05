سياسة ( قلب الحقائق) في حرب الجيش على الإرهاب بدرنة

فيما يتكامل الحشد العسكري لتطهير درنة من الإرهاب الذي يمثله مجلس شورى درنه، أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، يوم الاثنين، “ساعة الصفر لتحرير المدينة”، مشيرًا إلى أنّه أصدر تعليمات بـ”تجنب المدنيين في المعركة “.

الهدف التحرير من الإرهاب

أمر العمليات بتطهير درنة جاء كمال قال حفتر بعد أن استنفدت كل المساعي السلمية في درنة ووصلت إلى طريق مسدود كما قال.

مشددا على أن “الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية”

منبها إلى أنّ الجيش “لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين”

قرار الجيش البدء بتحرير درنة من الإرهاب جاء بعد فشل جهود الحل السلمي، حيث تصر الجماعة الإرهابية على اختطاف المدينة ضمن مشروعها الفكري المتطرف المناقض لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية.

مسعى الجيش لتحرير درنة من تنظيم مجلس شورى درنة الإرهابي يواجه بحملة مناهضة من بعض القوى، عبر التجييش الإعلامي والسياسي، وقلب الحقائق سواء عبر وسائل الإعلام المحسوبة على الجماعات المتشددة في الداخل أو الخارج ؛ أو من قوى الإسلام السياسي التي تنتمي فكريا وسياسيا لمشروع مجلس شورى درنة الإرهابي .

سياسة قلب الحقائق

هذه الحملة تأتي في سياق التماهي الفكري والسياسي لهذه القوى مع تنظيم مجلس شورى درنة الإرهابي كأحد تجليات تنظيم القاعدة، ومثال ذلك موقف عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد الذي وصف أعمال الجيش ضد قوى الإرهاب في درنة بأنها أعمال عسكرية تستهدف المدينة وتلحق بها الضرر ، دون أن يشير إلى التنظيم الإرهابي الذي يختطف المدينة وأهلها.

واعتبر زايد في بيان له، يوم الاثنين، أن عملية تحرير درنة بمثابة تصعيد” يستهدف درنة وأهلها تعميقاً للأزمة في البلاد وإصرار على الحل العسكري وسفك مزيد من دماء الليبيين ونسف لكل جهود المصالحة والحوار” كما قال.

معتبرا هذا الأمر جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وستطال كل من شارك فيها.

وطالب محمد عماري زايد المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى والمسؤول الأول على تطبيق اتفاق الصخيرات ووقف إطلاق النار، بتحديد موقفه من استهداف مدينة درنة وتعرض المدنيين فيها للخطر، معرباً عن استغرابه الشديد من صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي تجاه ما يجري في المدينة.

من جانبه حمّل عضو التنظيم العالمي للإخوان المسلمين المصنف إرهابي حسب قوائم الإرهاب العربية، علي الصلابي، مسؤولية الدماء التي تسقط في درنة إلى رؤساء برلمان طبرق والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.

واعتبر الصلابي أن عملية الجيش ضد قوى الإرهاب في درنة جريمة، وما سماه صمت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، هو بمثابة مشاركة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب في حق مدينة درنة” حسب وصفه.

وطالب كلّاً من السراج والمشري وصالح، باتخاذ موقف كفيل بوقف سفك الدماء في درنة وإلا تحولوا إلى شركاء في الجريمة، داعيا قبائل برقة إلى الاستمرار في المصالحة وحقن الدماء.

وذهب عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة منصور الحصادي، إلى حد طلب الحماية الدولية للمدنيين في ‎درنة وفق القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الخاص بليبيا رقم 1373.

وهذا الطلب من قبل الحصادي عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا جاء في تدوينة له عبر حسابه بتويتر، أمس الاثنين 7 أيار(مايو) ، الذي قال فيها إن ما سماها المناشدة تأتي بعد عجز الأجسام الشرعية في ليبيا على وقف الحرب والحصار على مدينة ‎درنة نتيجة الانقسام والتشظي، مشدداً على أن حماية المدنيين واجب أخلاقي وإنساني وقانوني.

وطالب الحصادي بحماية المدنيين بدرنة وفق قرار مجلس الامن 1973.

شورى درنة الرئاسي متواطئ

من جانبه اتهم مجلس شورى درنة الإرهابي المجلس الرئاسي بالتواطؤ على ما سماه قتل المدنيين، وكشف المجلس في بيان له، يوم الاثنين، عن تعرض مسلحيه لأكثر من 50 غارة جوية زاعماً أن هذه الغارات نفذها طيران أجنبي.

عمليات الجيش الليبي تهدف بشكل رئيسي لتحرير المدينة من مسلحي مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي ، الذي تسيطر عناصره على المدينة منذ ما يزيد علي أربع سنوات، والذي اتهم بارتكاب مئات الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين هناك.

من هو شورى درنة؟

ومجلس شورى درنة الإرهابي هو تحالف لميليشيات إرهابية أعلنت أنها تريد تطبيق الشريعة الإسلامية في درنة، إضافةً إلى السعي لتنفيذ أعراف اجتماعية صارمة في المدينة الساحلية ويناصب الجيش الليبي العداء المطلق.

وكان مجلس شورى درنة الإرهابي قد تكون عند تأسيسه من قبل عضو الجماعة الليبية المقاتلة سالم دربي في 12 ديسمبر 2014 من : مليشيا أنصار الشريعة في درنة والمصنفة على لائحة الإرهاب من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 20 نوفمبر 2014، وميليشيا جيش الإسلام وميليشيا شهداء بوسليم.

شرط وجوب التحرير

هذا العرض لمواقف هذه الشخصيات ذات اللون الفكري والسياسي الواحد، تقول بأن الجيش يستهدف المدنيين، وتتجاهل تماما أن هناك جماعة إرهابية تختطف المدينة منذ سنوات، ولولا هذا الاختطاف ما كانت لتكون هذه العملية للجيش التي تستهدف تلك المجموعات فقط، وهي أولا وأخيرا جماعة مصنفة على قائمة القوى الإرهابية يجب محاربتها، كون شرط وجود الإرهاب هو شرط لوجوب التحرير.

وواجب الجيش الوطني والأخلاقي والإنساني هو إنقاذ المدنيين من سطوة هذه الجماعة الإرهابية، التي تحاول أن تفرض على المدينة نموذج فكريا واجتماعيا، من شأنه أن يغير من هويتها كمدينة للثقافة والفن والفكر والانحياز للحياة.

