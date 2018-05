“قيادي بمصراتة ” يكشف لـ( المتوسط) حقيقة شائعات توجه آليات صوب طرابلس

خاص المتوسط

فند القيادي بمصراتة حسن شابة، ما تردد من أنباء حول تحرك قوات تحت اسم عاصفة الوطن إلى العاصمة طرابلس، مؤكدا أن هذه الأخبار “عارية تماما عن الصحة”

وكشف شابة، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن “قناة الأحرار والنبأ تحاول بترويج هذه الشائعات شد أذهان المواطنين نحو حدث آخر وهو الحرب”.

وحول إجراء انتخابات قبل نهاية العام قال شابة الانتخابات خيار لا بديل عنه لإيجاد مشروعية جديدة يتفق حولها الليبيين.

وحمل شابة، مجلس النواب مسؤولية تأخر إصدار قانون الاستفتاء، كما حمل أيضا المسؤولية للمكونات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لأنهم لم يضغطوا على البرلمان لإصدار قانون الاستفتاء

وبشأن دور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أكد شابة أن الرئاسي فشل أمام المتطلبات اليومية للمواطن

