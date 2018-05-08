ليبيا من أكثر 25 دولة هشاشة في العالم

جاءت ليبيا في المرتبة الـ25 كأكثر الدول هشاشة في العالم، بحسب مؤشر صندوق السلام (fund for peace) لهذا العام 2018م.

ويصدر مؤشر الدول الهشة (FSI) ، الذي كان يعرف بمؤشر الدول الفاشلة، سنويا عن صندوق السلام بالتعاون مع مجلة (فورين بوليسي)، وهذا هو التقرير الرابع عشر، ويغطي الفترة حتى شهر ديسمبر 2017م.

والدولة الهشة هي التي ليس لديها سوى قدرة ضعيفة للقيام بوظائف الحكم الرئيسية، وتفتقد القدرة على بناء علاقات إيجابية مع مجتمعها، وقابلة أكثر للصدمات الداخلية والخارجية مثل الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، ويشكل الفقر أهم سمة من سمات الدول الهشة.

ويستند مؤشر الدول الهشة على إطار يعرف باسم (CAST) لتقييم مدى قابلية الدول للانهيار. ويستخدم اثنى عشر (12) معيارا لقياس حالة الدولة، مثل الديمقراطية وتماسك البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والعنف بين المجموعات داخل الدولة، اللجوء والنزوح الداخلي، حقوق الإنسان، حكم القانون، الفساد، الفقر والكوارث البيئية.

وبحسب مؤشر 2018م، فإن أكثر الدول هشاشة، هي علي الترتيب : جنوب السودان، الصومال، اليمن، سوريا، أفريقيا الوسطى، الكونقو الديمقراطية، السودان، تشاد، أفغانستان، زيمبابوي.

وأفضل الدول هي على التوالي : فنلندا، النرويج، سويسرا، الدنمارك، أيسلندا، ايرلندا، لوكسمبرج، أستراليا، السويد، نيوزيلندا، كندا، ألمانيا.

وجاءت ليبيا في المرتبة الـ25 من الدول هشاشة من (178) دولة، بمجموع درجات يساوي (96.3) من (120) – كلما زادت الدرجات كلما زادت هشاشة الدولة – وكانت مجموع درجات أكثر الدول هشاشة في العالم – (جنوب السودان) – (113.4) درجة.

وصنّف المؤشر ليبيا ضمن خانة الدول “ذات إنذار” وهي نفس الخانة التي جاءت بها العام الماضي لكنها تقدمت مركزين في التصنيف بعدما كانت العام الماضي بالمركز 23.

وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة عربيا وفقا للمؤشر، حيث تقدمت على سوريا والسودان والعراق واليمن والصومال.

عربياً صنّف المؤشر الإمارات العربية المتحدة أكثر البلاد العربية استقرارًا وتماسكاً بحصولها على حوالي 42 نقطة، وفي المرتبة الثانية قطر بحصولها على 48.1 نقطة، ثم الكويت بـ58.5 نقطة.

وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث عربياً لتكون من ضمن أفضل الدول العربية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وجاءت المغرب في المركز 83، بينما تحسن ترتيب تونس لتقفز من المركز 89 إلى ال 92 في المؤشر، وجاءت الجزائر في المركز 73 عالمياً ليتم تصنيفها دول ذات “تحذر عالٍ”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية