«السلاك»: اتخاذ تدابير استثنائية لحماية مقر المفوضية العليا مع مواصلة التحقيق

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك، إن «لجنة التحقيق تواصل أعمالها المكثفة لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي على المفوضية العليا للانتخابات، بمتابعة مستمرة من فائز السراج، وإشراف مباشر من وزير الداخلية».

وأضاف «السلاك» خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد بالمركز الإعلامي برئاسة الوزراء الاثنين 8 مايو، أنه بالتوازي مع التحقيقات تم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لحماية مقر المفوضية العليا للانتخابات.

ونقل «السلاك»، تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تعرقل المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات، مع التشديد على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري.

«الملف المالي»

وأكد «السلاك»، أن وزارة المالية ستقوم بتحويل مرتبات أشهر «يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل» إلى المصرف المركزي، وذلك بمختلف القطاعات الحكومية على مستوى ليبيا بالكامل.. (شرقا وغربا وجنوبا).

«ملف الفساد»

وأفاد «السلاك»، أن رئيس المجلس الرئاسي، أصدر تعليماته لفتح تحقيق في اتهامات بالفساد طالت عددا من المسؤولين للتحقق منها واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيالها، إن ثبتت، مع التأكيد على دعمه لجهود مكافحة الفساد.

«المهجرين في الخارج»

قال «السلاك»، إن لجنة متابعة شؤون المهجرين في الخارج، ستبدأ في مباشرة أعمالها، وعقد اجتماعاتها، بدءًا من الأسبوع القادم، ليتم التواصل المباشر مع المهجرين في الخارج وتسوية أوضاعهم ومعالجتها بكل السبل المتاحة.

