بنغازي الطبي ينشئ غرفة لمتابعة مرضى العناية الفائقة

بنغازي 08 مايو 2018 (وال)- أعلنت إدارة مركز بنغازي الطبي اليوم الثلاثاء، عن استحداث غرفة لمتابعة مرضى العناية الفائقة من قبل المرافقين .

هذا وتم تنسيق التوقيت على حسب مناوبة العمل؛ بحيث بداية المناوبة الأولى من بعد انتهاء الأطباء من المرور الصباحي على تمام الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً، وتبدأ المناوبة الثانية من الرابعة عصراً إلى الثامنة مساء، وغير ذلك يتم منع المرافقين والزائرين من الدخول إلى غرف العناية الفائقة .

وطالب إدارة مركز بنغازي الطبي من المرافقين الالتزام بعملية مراقبة المرضى عن طريق الشاشات الخارجية، وذلك حفاظاً على سلامة المرضى. (وال – بنغازي) ر ع / س ع/ ر ت

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