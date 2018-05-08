اجتماع ليبي أميركي أممي في تونس

في لقاء على مستوى عالٍ من التمثيل، وكثير من غياب التفاصيل، علمت 218 أن تونس شهدت اجتماعاً ليبياً أميركياً أممياً.

ضم الاجتماع كلاً من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة إلى جانب القائمة بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا ستيفاني وليامز التي تمارس أعمالها من تونس.

ولم يعلن المجلس الرئاسي، ولا البعثة الأممية أو السفارة الأميركية عن موعد الاجتماع ولا جدول أعماله مسبقاً.

ودار الاجتماع في فندق لايكو تونس، الفندق الليبي الذي افتتحه السراج نهاية أبريل الماضي بعد 8 سنوات ظل فيها خارج الخدمة.

والتقى السراج بسلامة الخميس الماضي في طرابلس حسبما أعلنت البعثة الأممية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشوهد المبعوث الأممي والقائمة الأميركية بالأعمال يغادران الفندق بعد انتهاء الاجتماع الذي دار صباح الثلاثاء.

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