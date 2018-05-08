خاص لـ عين ليبيا: مجموعة من الليبيين يناشدون شلقم لتحمل مسؤولياتة التاريخية

عين ليبيا

علمت «عين ليبيا» أن مجموعة من الليبيين الوطنيين، يوجهون رسالة إلى الاستاذ عبد الرحمن شلقم، مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، يذكرونه بانحيازه للوطن وأهله في جلسة مجلس الأمن يوم 19-3-2011 وعندما كانت عربات الموت والدمار تقترب من مدينة الثورة بنغازي، حيث سيخلد هذا الموقف في التاريخ وتذكره الأجيال جيلاً بعد جيل.

كما جاء في الرسالة التي تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها «أن الوطن يطالبك مرةً أخرى أن تنحاز له، وهو في آمس الحاجة إليك بعد تردي الأوضاع بشكل غير مقبول بسبب عدم وجود قيادات حقيقية تقود الوطن إلى بر الأمان».

وأضافت الرسالة «عليك أن تتحمل مسؤولياتك التاريخية بأن تتولى قيادة التكتل الوطني لانقاذ ليبيا من التدخلات الإقليمية والدولية، نحن نعلم ظروفك وزهدك في تولي المناصب السياسية لكن الوطن يئن من السفهاء، والقصر، والسراق، وأنصاف المتعلمين، عليك أن تقف وقفت عز وشموخ، لنتذكر ذلك الموقف الذي انتصرت الثورة به».

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