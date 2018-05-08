ورشة عمل حول تجارة الرقيق في أفريقيا وتداعياتها على ليبيا

أقيمت أمس، بقاعة المركز الثقافي بمدينة الخمس، ورشة عمل تحت عنوان : تجارة الرقيق في أفريقيا وتداعياتها على ليبيا، بتنظيم من مركز البحوث والدراسات الإفريقية فرع الخمس، وبالتعاون مع كلية الآداب والعلوم مسلاتة، وكلية الدراسات العليا جامعة المرقب.

وتم خلال الورشة عرض ست ورقات بحثية، حول موضوع تجارة الرقيق من الناحية التاريخية، حيث شارك في الورشة مدير مركز البحوث والدراسات الأفريقية فرع الخمس، وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة المرقب، وعميد كلية الآداب والعلوم بامسلاتة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الباحثين في المجال التاريخي بجامعة المرقب.

كما شارك المدير التنفيذي المكلف بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، صالح غميض، ومدير مكتب إدارة الجثث بالجمعية، علي صالح الفقهي بورقة علمية وعرض مرئي لنشاطات الجمعية في ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا .

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