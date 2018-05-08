الحركة الشعبية تؤكد أحقية الشعب الليبي في تقرير مصيره

أكدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، على “أحقية الشعب الليبي في المقاومة والدفاع عن حريته بالوسائل التي تجيزها المواثيق الدولية، إلى أن يحصل على حقه في تقرير مصيره” وفق تعبيرها.

وقالت الحركة في بيان نشرته الحركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “نحن حركة سياسية سلمية تؤمن بالمقاومة السياسية والإعلامية للواقع الظالم في ليبيا، وتمتلك رؤية للحل الشامل مكتوبة وموثقة تقوم على مبدأ الحوار الوطني وإقامة نظام سياسي ديمقراطي يختاره الليبيون جميعا بإرادتهم الحرة ودون إرهاب داخلي أو وصاية خارجية، وبالتالي فليس للحركة علاقة، ولم تدعي يوما أنها تعمل ضمن آليات المقاومة الميدانية أو الأعمال العسكرية المتنوعة، مع إيمانها بحق الشعب في ذلك”على حدّ قولها.

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