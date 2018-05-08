قرارات أمنية ومالية.. الوفاق تحاول السيطرة

عقد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك، مؤتمره الأسبوعي بمقر المركز الإعلامي برئاسة الوزراء، والذي تحدث تحدث عبره عن مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن أبرز قضايا الأسبوع.

تفجير مقر المفوضية

تم تشكيل لجنة أمنية مختصة لملاحقة الجهات المسؤولة عن التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات، بإشراف رئيس المجلس الرئاسي، الذي أكد بدوره استمرار التحضير للانتخابات التي من المقرر أن تُجرى قبل نهاية العام الجاري.

وأكد السلاك أن التحقيقات تتم بالتوازي مع إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها لتأمين مقر المفوضية في طرابلس وحمايته من أي تهديد متوقع.

الأوضاع المالية

وقامت وزارة المالية بتحويل مخصصات معاشات موظفي القطاعات الحكومية بمختلف المناطق عن الأشهر الأربعة “يناير، فبراير، مارس، أبريل” إلى مصرف ليبيا المركزي، استعداداً لصرفها بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، للتخفيف من الأزمة المالية.

قضية شبهات الفساد

وحول التصريحات التي أدلى بها مسؤولون عبر قناة 218 نيوز بشأن شبهات الفساد التي تلاحق عدداً من المسؤولين، وجه رئيس المجلس الرئاسي بفتح التحقيقات حول هذه التصريحات وصحة قضايا الفساد التي كشفت عنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

معاناة المُهجّرين

ومن المنتظر أن تبدأ لجنة متابعة شؤون المُهجرين في الخارج أعمالها خلال الأسبوع القادم، وستتواصل بشكل مباشر مع العائلات المُهجرة لتتمكن من وضع الحلول اللازمة لإنهاء معاناتهم خارج الوطن.

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