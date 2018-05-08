موسع .. شهيدان بينهما عسكري في هجوم انتحاري على بوابة للجيش شرق سرت

سرت 08 مايو 2018 (وال)- استشهد شخصان على الأقل بينهما عسكري اليوم الثلاثاء، إثر هجوم انتحاري استهدف بوابة للقوات المسلحة العربية الليبية شرقي مدينة سرت، حسب ما أفاد مسؤول عسكري آمر غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة اللواء المبروك سحبان .

وقال سحبان – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن أحد رجال الجيش استشهد في هجوم انتحاري استهدف بوابة أمنية عسكرية تقع على بعد 90 كيلوا متراً شرق مدينة سرت، فيما استشهد مواطن آخر تزامن مروره بالبوابة لحظة وقوع الانفجار .

وأضاف سحبان أن سيارة مفخخة أخرى تم إبطالها وتفجيرها عن بعد اكتشاف وجودها في منطقة أم القنديل في الضواحي الجنوبية لسرت، موضحاً أنها كادت أن تنفجر بأي تجمع للجيش لولا اكتشفها مبكراً بعد إجراء عمليات الاستطلاع .

وأكد سحبان أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن الحركة بدأت اعتيادية وأنه لا يوجد شيء يقلق حتى الآن .

ويأتي الانفجار بعد يوم من احتفال القوات المسلحة العربية الليبية بذكرى ثورة الكرامة الرابعة في بنغازي، وإعلان القائد العام المشير خليفة حفتر انطلاق معارك تحرير درنة المعقل الوحيد المتبقي للجماعات الإرهابية في شرق البلاد . (وال- سرت) إ م/ ر ت

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