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«الهجرة غير الشرعية» يرحل 99 مصريا من «قنفوذة» لمنفذ «امساعد»

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازى فى ليبيا عددا من المهاجرين المصريين إلى منفذ امساعد البرى.

وقال مدير المكتب الإعلامى لفرع الهجرة غير الشرعية فرع بنغازى بليبيا، أمجد الورفلى، لوكالة الأنباء الليبية، إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازى رحل 99 مصريا من مركز إيواء قنفوذة إلى مصر عبر منفذ امساعد البرى.

وأضاف الورفلى: «أنه تم نقل المهاجرين على متن حافلات يرافقها دورية تابعة للفرع بإمرة الملازم الأول أحمد الفسى».

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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