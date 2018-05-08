اكتشاف أدوات عظمية عمرها 115 ألف عام في الصين

عثر فريق دولي من الباحثين على سبع مطارق عظمية لينة أو أدوات إعادة صقل كالأدوات المصنوعة من العظام، التي عرفت قديما في الصين، يعود تاريخها إلى ما قبل 115000 عام.

وتم اكتشاف الادوات العظمية، التي صنعت ست منها من عظام اطراف طويلة مكسورة وواحدة أخرى من قرن الوعل، فى موقع للحضارة القديمة في مدينة شوتشانغ بمقاطعة خنان وسط الصين.

وقبل الاكتشاف الجديد، كان تم العثور على أقدم أدوات عظمية في الصين تعود إلى ما قبل 35000 سنة، في مقاطعة قويتشو.

وقال الباحث في معهد هينان للتراث الثقافي والآثار لي تشان يانغ، إن المطارق العظمية اللينة كانت تستخدم بشكل رئيس في صنع وتعديل الأدوات الحجرية.

ولطالما عانى علماء الآثار الصينيون من أسئلة مثل متى بدأ الصينيون القدماء باستخدام العظام، وما إذا كانت الأدوات الحجرية المصنوعة من قبل البشر الأوائل موجودة في الصين.

وقال إن النتائج أثبتت أن ثورة وتطور الادوات الحجرية ظهرت في الصين قبل 115 ألف عام على الأقل، وأن الهومينيد الصينيين في ذلك الوقت كان لديهم دماغ متطور نسبيا.

يذكر ان نتائج الاكتشاف تم نشرها في مجلة “بلوس وان”.

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