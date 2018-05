المتوسط

أصدرت الدائرة المدنية الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية حكماً في الشق المستعجل في الطعن رقم 489/2018 بشأن الجمعية العمومية القابضة الاتصالات.

وقضى الحكم بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 374 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة عضو المجلس أحمد معيتيق، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن، والذي تم تأجيل جلسة النظر فيه إلى جلسة 21 يوليو 2018.

يأتي هذا الحكم اليوم الثلاثاء الموافق 8/5/2018، قبل أيام من الدعوة التي تمت لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة برئاسة معيتيق وعضوية وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والتخطيط والمواصلات ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الهيئة العامة للاتصالات.

وبسبب هذا الحكم سيتعذر عقد الاجتماع حتى يتم الفصل في موضوع الطعن في قرار المجلس الرئاسي بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة.

وتمثل الشركة القابضة والمالكة لشركات الاتصالات في ليبيا أعلى سلطة فى القطاع وقد شهدت المدة الماضية جدل قانوني حول ممثلها القانوني والذي تم الفصل فيه من قبل محكمة استئناف طرابلس في حكمها رقم 533/2018 لصالح رئيس مجلس إدارتها، عادل مركوس.

The post القضاء يوقف قرار معيتيق بشأن إعادة تشكيل الاتصالات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية