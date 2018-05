مصرع وإصابة 4 ليبيين من أسرة واحدة في حادث سير بمصر

المتوسط:

لقيت ربة منزل ليبية مصرعها، وأصيب 3 آخرون من أسرتها فى حادث انقلاب سيارتهم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بالقرب من مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة المصرية.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن محافظة البحيرة المصرية، قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين الدولى بالكيلو 45 اتجاه الطريق الصحراوى، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى مطروح قيادة المدعو “أ م أ أ” 43 سائق، ومقيم مطروح بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها حال تخطيه إحدى السيارات، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة “س. س. ش” 55 سنة، ربة منزل (ليبية الجنسية) وإصابة قائد السيارة المذكور بسحجات وكدمات، وكل من “ع س ش” 46 سنة، مهندس ليبى الجنسية، شقيق المتوفاة بجرح بالوجه والأذن اليمنى و”أ. ال” 71 سنة ليبية الجنسية والدة المتوفاة والمصابة بسحجات وكدمات، وجميعهم من مستقلى السيارة ومقيمين بمدينة جالو الليبية.

