اختتام مؤتمر إعمار بنغازي بالاتفاق على وضع الرؤية العلمية

اختتم مساء امس الاثنين أعمال المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار بنغازي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومن الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة التنفيذية والإدارية بالحكومة الليبية المؤقتة وعميد بلدية بنغازي ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ورجال الأعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين.

هدف المؤتمر الي وضع رؤية علمية لإعادة الإعمار بمدينة بنغازي وذلك من خلال تلاقي الخبراء والمختصين في مجالات الإعمار والتنمية المستدامة مع المؤسسات والهيئات والقطاعات بالدولة ورجال الأعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين.

الجدير بالذكر أنَّ هذا المؤتمر الدولي استمر لمدة 3 أيام بمشاركة كلا من الدول (أمريكا، بريطانيا، تونس، المغرب، إيطاليا، ألمانيا، اليونان، البرتغال، مصر، جمهورية بنين، السودان، فلسطين، الصين، نيوزيلندا، سويسرا، الكويت، بلغاريا) .

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