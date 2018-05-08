صهد يطالب مجلس الأمن بعدم الإستجابة لمطالب سيالة برفع الحظر عن توريد السلاح إلى ليبيا

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة والقيادي في حزب الجبهة الوطنية إبراهيم صهد أمس الاثنين أن رفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا سيكون بمثابة رفع الحرج عن دول لم يسمها إدعى أنها أمدت المشير خليفة حفتر بالسلاح والمعدات من قبل وتمكينها من إمداده مرة أخرى بالسلاح دون التعرض للمساءلة.

صهد أعرب في تصريحات لصحيفة عربي 21 الممولة من قطر عن استغرابه بمطالبة وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بإلغاء الحظر عن السلاح ، داعياً مجلس الأمن بعدم الاستجابة لهذا الطلب الذي وصفه بـ”الغريب” الذي سبق تكراره .

وقال صهد إن الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لديه ما يكفي من الأسلحة والمعدات للقيام بمهامه وهي حماية مقرات الدولة حسب قانون تأسيسه ولا يمكن لهذا الحرس أن يكون بديلا عن الجيش الليبي .

يُشار إلى أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة طالب بضرورة إستثناء بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها الحرس الرئاسي الليبي وأجهزة خفر السواحل ومكافحة الإرهاب من قرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد السلاح إلى ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية