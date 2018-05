المتوسط:

قال آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، اللواء المبروك سحبان، «إن قوات الجيش تمكنت من إفشال عملية تفجير سيارة مفخخة في منطقة أم القنديل فى مدينة سرت».

وأعلن المسئول الإعلامي للكتيبة 276 مشاة، المنذر الخرطوش، في تصريح خاص لـ« المتوسط» وقوع تفجير انتحاري بمنطقه الـ90، بالقرب من الوادي الحمر شرق سرت، ما أسفر عن استشهاد جنديين وثلاثة جرحى من الكتيبة 115 مشاة المرج.

The post آمر غرفة عمليات سرت: قوات الجيش تحبط محاولة تفجير بمنطقة أم القنديل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية