استنفار أمني في سرت عقب هجوم بوابة الـ90 الانتحاري

تشهد مدينة سرت، حالة من الاستنفار الأمني، وانتشار مكثف للدوريات، بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة التسعين شرق المدينة.

وقالت المنسق الإعلامي لغرفة عمليات سرت الكبرى إدارة التوجيه المعنوي فرع الخليج، انتصار محمد، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن “انتحاريا استخدم سيارة جيب صحراوية مفخخة لاستهداف الكتيبة 115 المرابطة بالبوابة، ما أسفر عن استشهاد كلا من رئيس غرباء مروان التاجوري من كتيبة 115، وأخر مدني من سكان المنطقة أثناء مروره بمكان التفجير بالصدفة”.

مشيرة إلى أنه “وفي نفس التوقيت تم ضبط سيارة نوع سنتافي بيضاء مفخخة كان يقودها انتحاري متجهة لجهة مجهولة، حيث تم ضبطها بعد عطلها وفرار السائق وتصادف فرار الانتحاري مع وجود راعي غنم من منطقة أم قنديل أرده قتيل بوابل من الرصاص، حيث تنفذ قوات الجيش دوريات مع سكان المنطقة للبحث عنه”

وقالت انتصار، إن “هذه العمليات والتفجيرات الانتحارية الجبانة تدل على ضعف الإرهابيين، وعدم قدرتهم على الهجوم المباشر والاشتباك مع قوات الجيش وجها لوجه” وفق تعبيرها

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