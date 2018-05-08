استكمال عمليات تركيب فصول دراسية متنقلة في بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي، استكمال عمليات تركيب عدد (31 ) فصل دراسي متنقل بعدة مناطق بلدية بنغازي.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “الخطوة تأتي سعيا للإعادة الاستقرار إلى المناطق والإحياء المتضررة بالمدينة وبناء على مذكرة التفاهم ما بين عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار و منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، وبالتعاون بين مكتب المشروعات ببلدية بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية بنغازي، حيث تسعى بلدية بنغازي على توفير عدة فصول دراسية متنقلة إضافية لبعض المناطق المتضررة الأخرى”.

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