بلدية بنغازي تستكمل تركيب فصول دراسية متنقلة في بعض المناطق المتضررة

بنغازي 08 مايو 2018 ( وال ) – قام مكتب المشروعات ببلدية بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية بنغازي بتركيب عدد (31 ) فصل دراسي متنقل في عدة مناطق في بلدية بنغازي.

وجاءت هذه الخطوة بناء على مذكرة التفاهم ما بين عميد بلدية بنغازي، المستشار عبد الرحمن العبار، ومنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، وفي إطار إعادة الاستقرار للمناطق والأحياء المتضررة في المدينة.

ونقلا عن قسم الإعلام في بلدية بنغازي، كان توزيع تركيب الفصول الدراسية على النحو التالي:

عدد (10) فصول دراسية متنقلة وصيانات حمامات بمدرسة برقة في منطقة القوارشة.

عدد ( 4) فصول دراسية متنقلة في روضة البراءة في منطقة الليثي شارع الحجاز.

عدد ( 4) فصول دراسية متنقلة في مدرسة الحليس في مخيم نازحي تاورغاء، كما تم تركيب عددا من المكيفات بالإضافة لإنشاء 3 دورات مياه وكذلك خزان لمياه الصرف الصحي.

عدد (4) فصول دراسية متنقلة في مدرسة شعماش وإنشاء 6 دورات مياه وصيانة الأخرى.

عدد (4) فصول دراسية متنقلة في مدرسة قنفودة وصيانة عدد 6 دورات مياه.

عدد (5 ) فصول دراسية متنقلة في مدرسة سيدي منصور وصيانة دورات المياه وكذلك الانتهاء من أعمال إنشاء سياج خراساني بلغ طوله 100 مترا.

وتسعى بلدية بنغازي لتوفير عدة فصول دراسية متنقلة إضافية لبعض المناطق المتضررة الأخرى.( وال – بنغازي ) س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال