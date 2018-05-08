اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعمار بنغازي تستقبل وفدًا من شركة AR  الأمريكية

بنغازي 08 مايو 2018 ( وال ) – استقبلت لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي، صباح اليوم الثلاثاء وفداً أمريكياً من شركة AR الأمريكية للإنشاءات والاستشارات، على رأسه رئيس الشركة “ألبيرت كيم، Albert Kim”.

هذا وكان في استقبال الوفد مقرر اللجنة، المهندس فرج غريبيل، وأعضاء من لجنة العلاقات بالإضافة إلى الأمن الدبلوماسي،

وتهدف زيارة وفد شركة AR الأمريكية الذي وصل لمطار بنينا الدولي صباح اليوم الثلاثاء لمدينة بنغازي للاطلاع على الأضرار بها، والنظر في إمكانية الاستفادة من خبرة الشركة الأمريكية للإنشاءات والاستشارات في أعمال التنفيذ للمشروعات الكبرى، والتي تندرج تحتها “12” شركة في أكثر من دولة حول العالم كالصين، وكوريا الجنوبيّة.( وال – بنغازي) س ع

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