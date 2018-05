«صحة الوفاق» تعتمد القائمة النمطية الليبية للمستلزمات الطبية

المتوسط:

أصدر وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عمر بشير الطاهر، اليوم الثلاثاء، قرارا باعتماد القائمة النمطية الليبية للمستلزمات الطبية؛ بناءً على القرار رقم 233 لسنة 2018 الذي نص على تحديد عدد الأصناف الطبية.

وشمل القرار أصناف المستلزمات الطبية وفقاً للقوائم التالية: «المستلزمات العامة والتخصصية المكونة من 2088 صنف، ومستلزمات المختبرات ومشغلات المعامل المكونة من 3833 صنفا».

وضمت القوائم أيضا «مستلزمات الأشعة والطب النووي المكونة من عدد 84 صنفا، ومستلزمات العظام المكونة من 881 صنفا، ومستلزمات الأسنان المكونة من عدد 349 صنفا».

