جهاز الهجرة غير الشرعية: تم إغلاق أكثر من 20 مركزاً لإيواء المهاجرين على مستوى ليبيا

ليبيا – أعلن المستشار الاعلامي لجهاز الهجرة غير الشرعية ميلاد الساعدي أن مراكز الايواء تقتصر حالياً على 12 مركزاً من أصل 34 على مستوى ليبيا.

الساعدي أوضح في تصريح لوكالة “آكي” الايطالية للانباء تابعته صحيفة المرصد أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني قام بزيارة تفقدية الى مراكز ايواء المنطقة الغربية للوقوف على أوضاع العمل بالمراكز و المهاجرين بمركز ايواء الزاوية وزوارة وصبراتة ومنفد راس جدير والزنتان ومركز ايواء الحمرة بمنطقة غريان.

وأشار الساعدي إلى أن مركز ايواء زوارة تم تخفيفه من المهاجرين وأصبح فيه اقل من 500 مهاجر من أصل 800 مهاجر.

يشار إلى أن منظمة “أطباء بلا حدود” قد اصدرت بياناً ذكرت فيه أن المنظمة تشعر بقلق بالغ ازاء مصير 800 مهاجر في مركز ايواء زوارة لما يعانون من ظروف انسانية صعبة لأكثر من 5 أشهر دون طعام أو ماء يكفي لتلبية متطلباتهم المعيشية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية