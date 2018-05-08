صنع الله : نقدر عالياً الجهود المبذولة من إدارة الهيئة العامة للبيئة لدعم قطاع النفط والغاز

ليبيا – عقد رئيس مجلس إدارة لمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله اجتماعاً مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالمنعم محمد أبوغريس.

وتطرق الاجتماع وفقاً للموقع الرسمي للمؤسسة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في مجال السلامة والصحة وحماية البيئة وبحث مدى إمكانية العمل على تبادل الخبرات والدراسات التي تساهم في تطوير وتسريع العمل في هذا المجال.

صنع الله وأبو غريس بحثا المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الهيئة وسبل تذليلها والتأكيد على اهمية التواصل لوضع آلية عمل مشتركة في بعض المشاريع المستقبلية في مجال السلامة وحماية البيئة.

وبدوره قال صنع الله إن المؤسسة تقدر عالياً الجهود المبذولة من إدارة الهيئة، مثمناً الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة لقطاع النفط والغاز من اجل تسيير كافة الاعمال في هذا المجال.

وأكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل تطوير الدراسات التي تساهم في خلق بيئة نظيفة ومتوازنة في المستقبل.

يذكر أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط لتكثيف التعاون المشترك في اطار سعيها المستمر من أجل تطوير وتعزيز التعاون في مجال الصحة والسلامة وحماية البيئة.

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