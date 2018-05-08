قشوط تلقى تهديدات قبل اعتقاله

قال صديق المدير التنفيذي لجائزة “سبتيموس” الإعلامي سليمان قشوط الذي اعتقل برفقة صديقه، المدير التنفيذي للجائزة، محمد اليعقوبي، منذ أيام من قبل قوة الردع الخاصة أنهما محتجزان في مكانين مختلفين بعيداً عن بعضهما.

وبحسب ما نقلته منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن أحد أفراد عائلة قشوط، فإن قوة الردع الخاصة لم توضح أي من الأساب والدوافع القانونية التي تقف وراء عملية هذا الاعتقال القسري حتى الآن.

ومن جانبه، أكد صديق آخر لرئيس الجائزة أن الأخير وصلته تهديدات متكررة قبل انعقاد الجائزة وبعدها، فيما أضاف قريب للإعلامي قشوط أن قوة الردع الخاصة كانت قد أرسلت تحذيراتها إلى قشوط بشأن إقامة حفل توزيع جائزة سبتيموس.

وأكد مصدر مقرب من مدير الجائزة أن عائلتي قشوط واليعقوبي زارتا مقر قوة الردع في طرابلس، مشيراً إلى أنه سُمح لعائلة اليعقوبي بزيارته، فيما مُنعت الزيارات على قشوط.

انستغرام : “هيومن رايتس وتتش”: صديق مدير جائزة سبتيموس، سليمان قشوط، تلقى أكد أن الأخير تلقى تهديدات قبل اعتقاله.

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