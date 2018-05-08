لجنة الإعداد لمؤتمر إعمار بنغازي تستقبل وفدا أمريكيا

استقبلت لجنة الإعداد والتحضير لمؤتمر ومعرض دولي لإعادة إعمار بنغازي، اليوم الثلاثاء، وفداً أمريكياً من شركة AR الأمريكية على رأسه رئيس الشركة “ألبيرت كيم، Albert Kim”.

وأوضحت اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أن اللقاء يهدف إلى بحث إمكانية زيارة مدينة بنغازي والإطلاع على الأضرار بها، والنظر في إمكانية الاستفادة من خبرة الشركة الأمريكية للإنشاءات والاستشارات في أعمال التنفيذ للمشروعات الكبرى، والتي تندرج تحتها “12” شركة في أكثر من دولة حول العالم كالصين، وكوريا الجنوبيّة.

وكان الوفد الأمريكي قد وصل إلى مطار بنينا الدولي صباح اليوم الثلاثاء.

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