مساهل يبحث مع المبعوث الفرنسي لدى ليبيا آخر مستجدات الملف الليبي

ليبيا – إلتقى وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أمس الاثنين مع المبعوث الفرنسي الخاص لدى ليبيا السفير فريديريك ديسانيو.

مساهل قال بحسب وكالة الأنباء الجزائرية إن حل الأزمة الليبية يتمثل في تغليب الحوار الشامل كوسيلة وحيدة لحل النزاع تحت اشراف الأمم المتحدة الذي يجب أن يفضي لوضع هيئات من شأنها الحفاظ على السيادة والسلامة الوطنية ووحدة البلاد وتماسك الشعب بالإضافة لرفع التحديات التي تواجه ليبيا.

وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل بلاده الهادفة للتقريب بين مختلف الفاعلين الليبيين ومرافقة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

ومن جانبه أشاد المبعوث الفرنسي الخاص لدى ليبيا بجودة وانتظام التشاور الثنائي بين الجزائر وفرنسا حول الملف الليبي.

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