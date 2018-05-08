إقفال 22 مركز إيواء مهاجرين غير شرعيين على مستوى ليبيا

أعلن المستشار الاعلامي لجهاز الهجرة غير الشرعية، ميلاد الساعدي أن مراكز الإ

يواء تقتصر حاليا على 12 مركزا من أصل 34 على مستوى ليبيا؛ وأنها قفلت 22 مركز إيواء على مستوى ليبيا .

وأوضح الساعدي في تصريح صحفي لوكالة آكي الايطالية أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني قام بزيارة تفقدية الى مراكز ايواء المنطقة الغربية للوقوف على أوضاع العمل بالمراكز وأوضاع المهاجرين بمركز ايواء الزاوية وزوارة وصبراتة ومنفد راس جدير والزنتان ومركز ايواءالحمرة بمنطقة غريان.

وأشار الساعدي إلى أن مركز ايواء زوارة تم تخفيفه من المهاجرين واصبح فيه اقل من 500 مهاجر من أصل 800 مهاجر.

هذا وطرح مدير مركز ايواء زوارة، انور ابوديب خلال الزيارة عددا من المشاكل التي يعاني منها المركز من نقص في جميع المجالات منها عدد الافراد وفي الاحتياجات الاساسية وخاصة الطبية وضيق اماكن الاقامة .

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد اصدرت بيانا في الرابع من الشهر الجاري ذكرت فيه أن المنظمة تشعر بقلق بالغ ازاء مصير 800 مهاجر في مركز ايواء زوارة التي تبعد عن العاصمة طرابلس 100كيلومتر.

وقالت المنظمة أن المهاجرين الرجال والنساء والاطفال في المركز يعيشون ظروف انسانية صعبة لاكثر من خمسة اشهر دون طعام او ماء يكفي لتلبية متطلباتهم المعيشية.

ويحظى ملف الهجرة غير الشرعية باهتمام زائد لدى سلطات الليبية، ودول أوروبية وعلى وجه الخصوص إيطاليا.

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