مراسلنا: قصف مكثف وعنيف على مواقع شورى درنة

المتوسط

أفاد مراسل صحيفة «المتوسط»، استهداف الجيش الوطني الليبي، مناطق الحيلة والظهر الحمر في مدينة درنة، بالمدفعية الثقيلة، بشكل مكثف.

وأوضح مراسلنا، أن تم توجيه ضربة جوية من قبل الطيران الحربي في الظهر الحمر.

وكان المحور الجنوبي والشرقي لمدينة درنة قد شهد أمس الاثنين، معارك حامية حيث تقدمت قوات الجيش باتجاه مصنع الدقيق بمنطقة الفتائح ووادى بنت وتمت السيطرة عليهم بالكامل وسط تراجع الإرهابيين بدرنة الى داخل المدينة.

