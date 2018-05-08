إدارة الامتحانات تطالب المكاتب في المناطق التعليمية تسليم قاعدة البيانات الخاصة بدرجات الأعمال

البيضاء 08 مايو 2018 (وال) – طالب مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالسلام نجم مدراء مكاتب الامتحانات في المناطق التعليمية تسليم قاعدة البيانات الخاصة بدرجات أعمال مجموع الفترتين لطلبة الشهادات العامة الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2018/2017م.

وأكد نجم على ضرورة تصدير قاعدة البيانات الخاصة بدرجات أعمال مجموع الفترتين من منظومة تجميع بيانات الشهادات العامة مع مراعاة النقاط التالية:

– التعميم على المدارس التابعة لكم بضرورة طباعة بطاقة تقدير الدرجات (مجموع الفترتين) من قائمة الاستمارات بمنظومة الطلبة وتسليمها للطالب ليتم توقيع ولي أمره عليها ثم يختم بختم المدرسة ويسلم إلى مكتب الامتحانات مرفق بكشف 20 معتمد ،مع التأكيد على المدارس بأنه لن يتم التعديل في الدرجات من قبل الإدارة العامة للامتحانات وتتحمل المدرسة المسؤولية في حالة عدم إطلاع الطالب وولي أمره على الدرجات للطعن فيها قبل تسليمها للمكتب.

– يتم الاحتفاظ ببطاقة درجات الطلبة المعتمدة من المدارس والموقعة من أولياء أمور الطلبة بمكاتب الامتحانات.

-بعد الانتهاء من استيراد درجات أعمال الفترتين بمنظومة التجميع بالمكتب لجميع المدارس التابعة لكم يتم إجراء تصدير البيانات عن طريق منظومة التجميع ونسخ قاعدة البيانات في قرص مضغوط (CD) ، على أن يتم إرفاق كشف 20 معتمد من المدرسة ومن قبلكم وإحالتها للإدارة العامة للامتحانات في مدة أقصاها : 20/مايو/2018م.

– يتم وضع ملصق على قرص الـ CD ويتم اعتماده بختم المكتب (على الملصق) وذلك للقرص الذي يحتوي على قاعدة بيانات درجات الأعمال المصدرة من منظومة التجميع.

– إحالة إحصائية عددية للشهادات العامة عن طريق منظومة التجميع من قائمة الإحصائيات طباعة إحصائية على مستوى المدينة وإحصائية على مستوى الصف لكل من الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية بشقيها الأدبي والعلمي.(وال – البيضاء) ر ع/ أ د

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