القضاء يوقف قرار الرئاسي بشأن تكليف معيتيق رئيسا لعمومية الشركة الليبية للبريد والاتصالات

أصدرت محكمة شمال طرابلس الابتدائية، حكما بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي، رقم 374 لسنة 2018، الخاص بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الذي نص على رئاسة عضو المجلس أحمد معيتيق للجمعية العمومية للشركة، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن المقدم، والذي تم تأجيل جلسة النظر فيه إلى جلسة الـ 21 من يوليو القادم.

ويأتي هذا الحكم القضائي ليلغي اجتماعا للجمعية العمومية للشركة كان من المقرر عقده اليوم برئاسة معيتيق، وعضوية وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والتخطيط والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات.

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