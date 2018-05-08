جمعية الدعوة الإسلامية بنغازي تطالب المنتفعين استخراج مايخصهم في بحر أسبوع

بنغازي 08 مايو 2018 (وال) – أعلن جهاز إدارة وصيانة أملاك جمعية الدعوة الإسلامية بنغازي من السادة المنتفعين بمجمع جمعية الدعوة الإسلامية بنغازي بضرورة مراجعة إدارة المجمع بشأن استخراج ما يخصهم من معدات وآلات في بحر أسبوع من تاريخ هذا الإعلان حيث سيشرع الجهاز في صيانة المجمع.

يشار إلى أن مقر جمعية الدعوة الإسلامية بنغازي تعرض خلال الاشتباكات التي تدور رحاها في منطقة البلاد إلى احتراق أجزاء منه نتيجة تعرضه لإصابات بالقذائف.(وال – بنغازي) إ م/ أ د

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