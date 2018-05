«رابطة شباب طبرق» تستنكر الأخطاء الإملائية بخطابات الجامعة الرسمية

المتوسط:

عبرت رابطة شباب جامعة طبرق عن استنكارها ورفضها للأخطاء الإملائية التي يقع فيها الموظفون خلال إعدادهم الخطابات الرسمية المعتمدة بالجامعة.

وتحصل مكتب إعلام الرابطة شباب على صورة ضوئية من خطاب استدعاء لإحدى الطالبات بكلية الطب البشري بجامعة طبرق من قبل مسجل الكلية مليء بأكثر من خطاء إملائي واضح.

وقالت الرابطة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، «إن لعنة الأخطاء الإملائية تطارد موظفي الجامعة المعتمدة حديثا، حيث تكررت مثل هذه الأخطاء من قبل مسئول كبير بالجامعة المدعو.

وأرجعت الرابطة سبب وقوع الموظفين في مثل هذه الأخطاء إلى نسيان لغتهم العربية بسبب الدورات المكثفة التي خضعوا لها طيلة الأشهر الماضية لتأسيسهم في اللغة الإنجليزية تمهيدا لبعثهم للدراسة بالخارج على حساب الدولة، في الوقت

