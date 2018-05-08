“رايتس ووتش” تطالب السلطات الليبية بإطلاق سراح الإعلاميين قشوط واليعقوبي

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيانها أمس الإثنين، السلطات الليبية بإطلاق سراح الإعلامي سليمان قشوط رئيس جائزة “سبتيموس”، وزميله محمد اليعقوبي المدير التنفيذي للجائزة.

وقالت الباحثة الأولى المُختصة في ليبيا بالمنظمة حنان صلاح: “على السلطات الليبية إطلاق سراح الرجلين فورا، إلا إذا قدمت أمرا قانونيا بالاعتقال، في ما عدا ذلك، سيبدو هذا وكأنه مثال آخر على اعتقال صحفيين وإعلاميين من قبل المجموعات المسلحة لمُضايقتهم وتخويفهم”.

وكانت “قوة الردع الخاصة” التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، قد اعتقلت في 29 أبريل الماضي، الإعلاميين سليمان قشوط ومحمد اليعقوبي، وما زالت أسباب احتجازهما مجهولة، ولا تستطيع عائلتاهما التواصل معهما، وفقا لما ذكرته “هيومن رايتس ووتش”.

وبحسب صديق للإعلاميين تحدث مع المنظمة في السادس من مايو الجاري، أن “قوة الردع الخاصة”، قامت باعتقال الإعلاميين في مكانين مختلفين في اليوم نفسه، موضحا أن المجموعة اعتقلت قشوط، وهو مذيع تلفزيوني بارز ورئيس جائزة سبتيموس، عند الساعة العاشرة والنصف ليلا تقريبا، بينما كان بصحبته في مقهى في حي الأندلس بطرابلس، وأنهما كانا ينتظران اليعقوبي مدير الجائزة، الذي بدا أنه اعتُقل في وقت سابق من ذلك اليوم من قبل قوة الردع.

وقال أحد أقرباء سليمان قشوط لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الجماعة لم تقدم أي أمر أو تبرير قانوني للاعتقال، بحسب ما ذكر البيان.

ووفقا لتقارير إعلامية، أكد المتحدث باسم قوة الردع الخاصة، اعتقال الإعلاميين ونفى صلتهما بالجائزة الإعلامية، وقد سمحت لأقارب اليعقوبي بزيارته، لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية، ولم تسمع العائلة أخبار عن قشوط أو ترَه منذ اعتقاله، ولم تتواصل مع قوة الردع الخاصة منذ الاستدعاء، بحسب ما ذكر قريب قشوط.

وتحدثت المنظمة، مع صديق آخر للإعلامي سليمان قشوط، قال إن الأخير تلقى عدة تحذيرات قبل وبعد حفل جائزة سبتيموس 2018، التي نُظمت في 28 مارس الماضي.

وأفاد قريب قشوط، أن قوة الردع الخاصة كانت قد حذرت قشوط من تنظيم حفل الجوائز، متوقعا أن الردع قد تكون استهدفت الشخصين بسبب طبيعة الاحتفال الخاصة بالجائزة التي اختلط فيها الرجال والنساء، وارتدت بعض النساء ملابس تعتبرها الجماعة مُنافية للقيم الاجتماعية، وفقا للمنظمة.

وقد استدعت قوة الردع الخاصة عائلتيّ الإعلاميين في 30 أبريل الماضي إلى مقرها ومركز الاحتجاز الرئيسي الذي تديره في قاعدة معيتيقة العسكرية بطرابلس.

وأكد بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أن انهيار السلطة المركزية في ليبيا وسط النزاع المُسلح وانعدام الأمن منذ عام 2014، وتوقف وانعدام فاعلية المؤسسات الرئيسية عن العمل في معظم أنحاء البلاد، وعلى الأخص المؤسسات الأمنية والقضاء، خلق مساحة سمحت للجماعات المُسلحة بالإفلات من المُساءلة.

وأوضحت المنظمة قائلة: “تعمل العديد من الجماعات المُسلحة، بما فيها قوة الردع الخاصة، تحت غطاء وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، لكن يبدو أن السلطات غير قادرة على كبح جماح هذه الجماعات، أو محاسبة مسؤوليها عن الانتهاكات”، وفقا لنص البيان.

ويعد الصحفيون والإعلاميون في ليبيا هم في كثير من الأحيان ضحايا الاعتداءات الجسدية، والتهديدات، والمُضايقات، والاختفاء، والاعتقال التعسفي من قبل جماعات مُسلحة، وبعضها تابعة لإحدى الحكومتين المُتنافستين على الشرعية، وقد فرّ العديد من المُدونين والإعلاميين والصحفيين من البلاد، لا سيما مُنذ اندلاع القتال عام 2014، بحسب بيان المنظمة.

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