«أجدابيا» تبحث تخصيص مواقع إلكترونية بكليات الجامعة

عقدت، رئيس جامعة أجدابيا، صباح اليوم، اجتماعا ضم العديد من أعضاء هيأة التدريس لكليات الجامعة ذوي التخصص في مجالات مختلفة وعدد من موظفين الجامعة لمناقشة العديد من الأمور التي تخص إنشاء مركز تطوير في الجامعة.

وقالت جامعة أجدابيا، في بيان لها، «أن من أهداف مركز تطوير في الجامعة الاطلاع على كل الندوات والمؤتمرات التي تعقد في الجامعات الخارجية وإحالتها إلى رئاسة الجامعة لتوزيعها على جميع الكليات للمشاركة فيها».

وأوضح «أن أهداف المركز تشمل تفعيل الموقع الإلكتروني للجامعة ولكل كلية فرع خاص بها لنشر كل ما يخصها من نشاطات وجداول وإعلانات، وتحديث المجلة العلمية في الموقع».

