الملتقى الوطني ينعقد في سبها وجادو

انعقد الملتقى الوطني، اليوم الثلاثاء، في مدينتي سبها وجادو، لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع لإسماع صوتهم والمشاركة في تقرير مصير بلادهم.

وقال الملتقى الوطني بصفحته في موقع التواصل “تويتر”، إن انعقاد الملتقى في مدينة سبها يأتي بعد الوصول الى اتفاق وقف إطلاق نار في المدينة، مؤكدا أن جميع الليبيين يجب أن توفر لهم الفرصة الكاملة للمشاركة بالقرار.

يشار إلى أن خطة الملتقى الوطني التي يشرف عليها مركز الحوار الإنساني في جنيف، تتضمن إجراء لقاءات تشاورية بمناطق ليبية مختلفة تجمع بين شخصيات من مختلف شرائح المجتمع الليبي، بهدف مناقشة مختلف القضايا التي تعرقل الوصول إلى حل ينهي الأزمة الليبية.

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