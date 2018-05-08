انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الليبي في سبها

سبها-العنوان

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى الوطني الليبي في مدينة سبها بتنظيم وتنسيق من مركز الحوار الإنساني ورعاية بعثة الأمم المتحدة، ضمن مراحل خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لحل الأزمة السياسية.

ويتضمن الملتقى الذي عقد بمسرح بيت الثقافة أربعة محاور رئيسية شملت الأمن والدفاع وتوزيع السلطات والعملية الدستورية والمسار الانتخابي.

وأكد مستشار مركز الحوار الإنساني مصطفى سليمان أن الملتقى الوطني الليبي لن يكون بديلا عن الاتفاق السياسي.

وجرت أعمال المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي في عدد من المدن الليبية في الفترة الماضية وستتواصل أعماله في باقي المدن خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركة كل الليبيين دون استثناء، وتقريب وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الشأن الليبي.

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