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الاجتماع الفني السنوي لرأس لانوف مع المؤسسة الوطنية للنفط

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

عقد صباح اليوم الاجتماع الفني السنوي 2018 لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط بحضور مدراء الادارات بالمؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء مجلس ادارة شركة رأس لانوف وعدد من مدراء الإدارات.

استعراض الاجتماع المشاريع المنجزة هذا العام داخل المجمع النفطي وعدد من المشاريع المتوقفة والتي بحاجة الي ميزانية لأستأنف العمل بها والتي تشمل النهوض بالبنية التحتية للمجمع الصناعي رأس لأنوف وتطوير الميناء وتطوير وسائل الأمن الصناعي والسلامة العامة داخل المجمع الصناعي.

كما تم مناقشة المشاكل الخاصة بالمستخدمين واثر توقف الميزانية علي سير الاعمال الروتينية ومجمل العمل في المصانع التابعة للشركة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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